DÜZCE(İHA) – Kentselleşmede kilit noktada olan Harita Mühendisleri Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası (HKMO) Düzce Şubesi tarafından düzenlenen geleneksel haritacılar yemeğinde bir araya geldi.

Programda konuşan Çevre Şehircilik il Müdürü ve Düzce HKMO Temsilcisi Nurhan Kartal, haritacıların dayanışma içinde olmasının Düzce’ye fayda sağlayacağını söyledi. Nurhan Kartal, Türkiye‘nin beraberliğe ve vatandaşların birbirlerine destek olmalarına ihtiyacının olduğunu, Harita Mühendislerinin düzgün Kentselleşmede kilit nokta olduklarını ve birbirleriyle dayanışma içinde olmaları gerektiğini söyledi.

Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Günden, düzenli şehirleşme için haritacılığın önemine dikkat çekti. Düzce’de kentsel dönüşüm faaliyetleri ile depreme dayanıklı konutların üretilmesinin önemine değindi. Harita Mühendislerinin İmar planlarında etkin rol edindiğini ifade eden Günden düzenli şehirleşme için Haritacılığın önemini vurguladı.

Üç boyutlu modeller için izin belgesi düzenlenecek

HKMO Ankara Şube Başkanı Özgür Yanıt Kaya ise üç boyutlu sayısal yapı modellerinin yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi düzenleneceğini söyledi.

Kaya “Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kadastro Dairesi Başkanlığı kat irtifakı ve kat mülkiyeti kurulması işlemleri öncesinde ülke koordinat sisteminde ve City GML formatında hazırlanacak olan mülkiyet haritası niteliğindeki üç boyutlu sayısal yapı modellerinin yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi düzenlemeye yetkili idarelerce güvenli elektronik ortamda kadastro müdürlüğüne gönderilmesi uygulamasına ilişkin daha önceden açıklanan pilot bölgenin genişletildiği ve uygulamanın 4 Eylül 2023 tarihi itibarıyla Ankara ilinin tamamı ile birlikte Afyonkarahisar, Amasya, Antalya, Erzurum, Gaziantep, Kayseri ve Konya illerinin tüm ilçelerinde yürürlüğe girdiği duyurulmuştu. Düzenlenen eğitimler üyelerimize ücretsiz sunduğumuz YAPgml eklenti yazılımı, üç boyutlu sayısal yapı modeli üretimi, üretilen modelin TKGM Otomatik Doğrulama Uygulaması işlemleri ve yapı aplikasyon projesi konularına ilişkin uygulamalı sunumlar yapılmış olup sürecin nasıl ilerlediğine dair bilgiler verilerek uygulama birliğinin sağlanması amaçlanmıştır. Düzce ilimizde de siz harita mühendislerimiz için bir eğitim düzenlenecektir” diye konuştu.

HKMO Ankara Şube Müdürü Nalan Kayıkef de mesleki faaliyet denetimi uygulamaları hakkında bilgiler vererek “3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmelikleri, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve ilgili yönetmelikleri ile Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Serbest Mühendislik Müşavirlik Büroları Tescil Yönetmeliği hükümleri gereğince Odamıza kayıtlı ve tescilli serbest harita ve kadastro mühendislik müşavirlik bürosu sahibi / ortağı olan serbest harita ve kadastro mühendislerinin yapmaya yetkili olduğu yapı aplikasyon projesi, uygulaması ve fenni mesuliyet hizmetlerine yönelik proje müellifliği ve uygulama sorumluluğu üstlenen üyelerimiz ile fenni mesuliyet üstlenen üyelerimizin bilgilerine yönelik sorgulama ve eşleştirmenin sistem tarafından otomatik yapılacağı Yapı Ruhsat Verileri modülü ile birlikte ruhsata ve işlemi yapan üyemize dair edinilen bilgiler kapsamında kanun ve yönetmelikler gereği Odamızın asli görevlerinden olan mesleki faaliyet denetimi uygulamaları daha etkin bir şekilde gerçekleştirebilecekler” ifadelerinde bulundu.

“Düzce öncü olacak”

HKMO Genel Sekreter Yardımcısı Timur Batur ise ”Düzce’de inşaatlarda yapı denetim gibi fenni mesul haritacı bulunmanın zorunda olduğuna dikkat çekerek “Düzce’de inşaatlarda yapı denetim gibi fenni mesul haritacı bulunmak zorundalar. Bundan dolayı Düzce Belediye Başkan Yardımcısı olan Meslektaşımız Hasan Günden ile bir çalışma yapıyoruz. Hem imar ve yapı denetim, hem de tapu ve kadastro mevzuatı gereğince, inşaat yapım sürecindeki, harita ve kadastro mühendislik hizmetlerine ilişkin, plan ve projelerin hazırlanması, denetlenmesi ve uygulanması ile bu plan ve projelerin ve aplikasyonun denetiminde izlenecek yol ve uyulması gereken kurallar yürürlükte olan imar, yapı denetimi, tapu ve kadastro mevzuatı hükümleri çerçevesinde, taraflar arasında iş ve işlemlerin, sağlıklı yürümesi amacıyla, düzenleyeceğimiz bu protokol ile sağlıklı ve mevzuatlara uygun kentleşmede Düzce ilinin öncü illerden birisi olmasını hedefliyoruz” dedi.

Konuşmalardan ve karşılıklı fikir alışverişinden sonra Düzce Mutfağının güzel tatları eşliğinde yemek yenildi. Çalıştay havasında geçen program daha sonra Akçakoca Tarihi Mahalle ziyareti ile sona erdi.