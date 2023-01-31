Tuna Life Center Alışveriş Merkezi, eğlence ve sürprizlerle dolu sömestre etkinliklerini sürdürmeye devam ediyor.

Harika Kanatlar, 27-28-29 Ocak tarihleri arasında minik ziyaretçilerine şarkı ve oyunlarla dolu coşkulu anlar yaşattı. Seanslar halinde gerçekleşen gösteriyi izleyen minikler, hayranları oldukları çizgi film karakterleri ile eğlenceli tatil anıları yaşadı.

Keyifli alışverişin adresi Tuna Life Center Alışveriş Merkezi’nde sömestr etkinlikleri çerçevesinde, çocukların heyecan ve merakla izlediği ‘’Harika Kanatlar’’ ekibi sahne aldı.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.