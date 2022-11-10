Odunpazarı İlçesi İstiklal Mahallesi Başarılı Sokak’ta tadilat yapıldığı görülen bir işletmenin önüne yığınlan harfiyat dolu torbalar dikkat çekti. Kaldırımı kapatan yaklaşık 8 adet torba, insanların geçişini engelledi. Kaldırımın kapalı olduğunu gören vatandaşlar, araç trafiğine açık yoldan ilerlediği görüldü.

Eskişehir’de kaldırıma yığılan hafriyat torbalardan dolayı vatandaşlar ilerlemekte sorun yaşadı.

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