Türkiye’de ilk kez 2016 yılında İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından uygulanmaya başlanan Harezmi Eğitim Modeli, disiplinler arası öğrenme ve teknoloji tabanlı yaklaşımlarıyla eğitimin niteliğini artırmayı hedefliyor. Yaklaşık 9 yıldır uygulanan bu modelin çıktılarını analiz etmek için bir deneyim paylaşım toplantısı gerçekleştirildi.

İstanbul Gelişim Üniversitesi, Harezmi Eğitim Modeli Deneyim Paylaşım Toplantısı’na ev sahipliği yaptı. 200 öğretmen ve protokol üyelerinin katıldığı etkinlik, eğitimde yenilikçi yaklaşımların paylaşılması ve ilham verici deneyimlerin aktarılmasıyla gerçekleştirildi.

Toplantıya 200 öğretmen, akademisyen ve protokol üyesi katıldı. Eğitimde yenilikçi yaklaşımların ele alındığı etkinlikte, modelin öğrencilerin keşfedici düşünme ve iş birliği becerilerini geliştirdiği vurgulandı. Katılımcılar, Harezmi Eğitim Modeli’nin geniş çapta uygulanması gerektiği yönünde ortak görüş bildirdi.

Doç. Dr. Serdar Egeli: “Eğitimin dönüşümüne katkı sağlamaktan gurur duyuyoruz”

Açılış konuşmasını yapan İstanbul Gelişim Üniversitesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Serdar Egeli, üniversite olarak eğitimin dönüşümüne katkı sağlamaktan büyük memnuniyet duyduklarını ifade etti. Egeli, “Harezmi Eğitim Modeli gibi yenilikçi yaklaşımlar, geleceğin eğitim sistemine yön vermede önemli bir rol oynuyor. Üniversite olarak bu tür çalışmaların destekçisi olmaya devam edeceğiz” dedi.

Etkinlik boyunca modelin öğrenciler üzerindeki etkileri, disiplinler arası çalışmalardaki yeri ve teknoloji tabanlı öğrenmeye olan katkıları detaylı bir şekilde ele alındı. Öğretmenler ve uzmanlar, sınıflarda edindikleri deneyimleri paylaşarak modelin sahadaki uygulamalarına ışık tuttu. Katılımcılar, bu yaklaşımların yaygınlaştırılmasının eğitimde dönüşüm için kritik olduğunu belirtti.

Eğitimde iş birliği vurgusu

Toplantıda, eğitimin sadece bireysel değil, toplumsal bir sorumluluk olduğu ve Harezmi Eğitim Modeli’nin bu anlayışa katkı sunduğu ifade edildi. Katılımcılar, bu tür modellerin eğitimin niteliğini artırdığına ve daha geniş kitlelere ulaştırılması gerektiğine dikkat çekti.

Harezmi Eğitim Modeli’nin 9 yıllık deneyimlerinin değerlendirildiği etkinlik, eğitimde dönüşüm adına önemli bir adım olarak kaydedildi.

Modelin gelecekte daha geniş bir uygulama alanına sahip olması ve Türkiye’deki eğitim sistemine katkılarının artması hedefleniyor.