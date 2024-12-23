Fiziksel Aktivite Lideri Gülten Köse, Veyselefendi Ortaokulu’nda özel eğitim öğrencileriyle bir araya geldi.

“Hareketli Yaşam ve Sportif Faaliyetler” etkinliği kapsamında gerçekleştirilen buluşmada öğrenciler hem eğlendi hem de sporun keyfini yaşadı.

Etkinlikte öğrencilerin fiziksel aktiviteye teşvik edilmesi ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının kazandırılması amaçlandı. Gülten Köse, özel eğitim öğrencileriyle birebir ilgilenerek onların hareketli yaşamdan daha fazla fayda sağlamalarına yönelik çeşitli sportif oyunlar düzenledi.