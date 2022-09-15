Olay, saat 12.30 sıralarında Korkuteli Alâeddin Mahallesi baraj yolu üzerinde meydana geldi. İbrahim Sarıcan yönetimindeki 15 BA 056 plakalı otomobil seyir halindeyken motor kısmından alevler çıkmaya başladı. Otomobilinden inen Sarıcan durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını kısa sürede söndürdü ancak otomobil kullanılamaz hale geldi.

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