Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde hareket halindeki kamyonet alev aldı.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde hareket halindeki kamyonet alev aldı.

Olay ilçeye bağlı Şehit Ömer Halis Demir Bulvarı üzerinde meydana geldi. Merkez istikametinden Devrek yol ayrımı istikametine seyir halinde olan 06 HMH 09 plakalı kamyonet hareket halindeyken motor bölümünden alevler çıkmaya başladı. Durumu fark eden kamyonet sürücüsü aracı yol kenarına çekerek kendi imkanları ile söndürdü. Olayda kamyonette maddi hasar meydana gelirken, can kaybının olmadığı öğrenildi.