Olay, Düziçi ilçesinde Berke Baraj yolu Çitli köyü üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Çalık idaresindeki 80 DU 506 plakalı hafif ticari araç seyir halindeyken yanmaya başladı. Motor bölümünden alevlerin yükselmesi üzerine sürücü Mustafa Çalık araçtan inerek durumu 112 ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yanan araca müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangında yaralanan olmazken araç tamamen kullanılamaz hale geldi.

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