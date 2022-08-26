Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Türkeli Devlet Hastanesine kaldırılan Fatma D., burada yapılan ilk müdahalenin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesine sevk edildi.

Alınan bilgiye göre kaza, ilçeye bağlı Taçahmet köyünde meydana geldi. Ersin C. (48) idaresindeki 57 HA plakalı araç, Taçahmet köyünden Keş köyüne seyir halindeyken yolun virajlı kısmına geldiği esnada aracın arka tarafında oturan Fatma D. (54) aracın kapısının açılması sonucunda yere düşerek başından yaralandı.

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