Çorum’un Sungurlu ilçesinde, Melih Durmuş Uzunkaya isimli ilkokul öğrencisi, biriktirdiği harçlıklarıyla aldığı su ve sütleri deprem bölgesine gönderdi.

Çorum’un Sungurlu ilçesinde, Melih Durmuş Uzunkaya isimli ilkokul öğrencisi, biriktirdiği harçlıklarıyla aldığı su ve sütleri deprem bölgesine gönderdi.

Sungurlu Yavuz Selim İlkokulu 1. Sınıf öğrencisi Melih Durmuş Uzunkaya biriktirdiği harçlıklarıyla aldığı su ve süt kolilerini depremzedelere göndermek üzere okul yöneticilerine teslim etti.

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremleri televizyonlardan izleyen Uzunkaya, afeti yaşayanların durumundan etkilenerek kumbarasında biriktirdiği paralarla su ve süt aldı. Aldığı malzemeleri okuluna teslim eden Uzunkaya, “Televizyondan izlediğimde çok etkilendim, azda olsa bende bir şeyler yapmak istedim. Harçlıklarımla biriktirdiğim paralar ile 10 koli su ve 2 koli süt alarak okuluma teslim ettim. Bu yükün altından hep birlikte kalkacağız” şeklinde konuştu.