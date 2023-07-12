Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu’nda eğitimlerine devam eden birinci sınıftaki subay adayları, Kurtuluş Savaşı’nın başladığı Kocatepe’ye çıktı.

Tarih bilincini geliştirmek amacıyla 8-9 Temmuz tarihlerinde Afyonkarahisar’da ’Harp Tarihi’ tetkik ve inceleme gezisi gerçekleştirdi. Gezide harbiyeli öğrencilere Kurtuluş Savaşı’na yönelik bir çok bilgi anlatıldı. Afyonkarahisar Valiliği sosyal medya sayfasında paylaşın fotoğrafları “Harbiyeli öğrencilerimize ve komutanlarımıza teşekkür ederiz" başlığıyla paylaşıldı.