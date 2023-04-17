Kars’ta Evliya Camii Külliyesi içerisinde bulunan Ebu’l Hasan Harakani Hazretleri’nin kabri, her kandil olduğu gibi Kadir Gecesi’nde doldu taştı.

Kadir Gecesi dolayısıyla Ebu’l Hasan Harakani Türbesi ziyaretçi akınına uğradı.

Hazreti Mevlana’nın Mesnevisinde kendisinden övgüyle bahsettiği Hazreti Mevlana’dan 200 yıl önce yaşamış olan Ebu’l Hasan Harakani’nin Kars’ta bulunan türbesini ziyaret etmek için 81 ilden ve yurt dışından çok sayıda insan geliyor.

Kars’a gelen vatandaşlar, Kadir gecesi olması nedeniyle yüzlerce vatandaş, Harakani Türbesi’ni ziyaret ediyor, dua ediyor ve dilekler tutuyor.

Hasan Harakani türbesini ziyaret eden vatandaşlar türbe içerisini doldurdu, kimi vatandaşlar ise dilek ve dualarının kabul olduğu için türbe çevresinde bulunan vatandaşlara şeker ve lokum ikram etti.