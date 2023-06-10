Aydın’ın Söke ilçesinde hapishanedeki bir yakınını ziyarete giden S.İ. isimli bir şahsın uyuşturucu suçundan 10 yıl 5 ay hapis cezası ile arandığı ortaya çıktı. Ziyaret için gittiği cezaevine kendisi girdi.

Olay, Söke T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cezaevinde tutuklu bulunan bir yakınını ziyaret eden ve aranması bulunan bir şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Firar suçundan hükümlü olan bir yakınını ziyaret eden S.İ. isimli şahsın uyuşturucu suçundan arandığı ve hakkında 10 yıl 5 ay hapis cezası olduğu tespit edildi. Jandarma ekiplerince yakalanan S.İ. sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak

cezaevine gönderildi.