Aydın’ın Nazilli ilçesinde çeşitli suçlardan 18 yıl 9 ay 20 gün hapis cezasıyla aranan şahıs polis ekiplerince yakalandı.

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar hız kesmiyor. Edinilen bilgiye göre yapılan çalışmalarda "Hırsızlık, Mala Zarar Verme, Konut Dokunulmazlığının İhlali" suçlarından 18 yıl 9 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.K. isimli şahıs kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, gerekli adli işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların artarak devam edeceği öğrenildi.