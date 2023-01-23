Denizli’de FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan çalışmada örgüte üye olma suçundan haklarında 12 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 ve 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 hükümlü daha yakalandı.

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