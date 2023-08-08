Hatay’da 6 yıl ile 16 yıl arasında hapis cezası bulunan 3 şahıs polis tarafından yakalanıp tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Polisin çalışmasında hayvan hırsızlığı ve yaralama suçlarından 16 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan M.N. yakalandı. Çalışmasını sürdüren polis, hükümlü veya tutuklunun kaçması ve Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma suçlarından 8 yıl 4 Ay hapis cezasıyla aranan A.N. ile Kasten Yaralama suçundan 6 yıl hapis cezası olan U.C.T’yi tespit edip yakalandı.

Emniyette işlemleri tamamlanan 3 şahısta sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.