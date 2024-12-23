Afyonkarahisar’da çeşitli suçlardan aranan 2 şahıs jandarmanın takibi sonrası yakalandı.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler tarafından kentte aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan incelemelerde A.Ü. ve Ş.A., isimli şahısların birden fazla kişi tarafından gece vakti silahla yağma suçundan 9 yıl 2 ay hapis cezalarıyla arandıkları belirlendi. Ardından şahısların peşine düşen ekipler şüphelilerden A.Ü.’yü Dinar ilçesi Gökçek köyünde, Ş.A.’yı ise Evciler ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıslar işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.