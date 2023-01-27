Aksaray’da polis ekiplerince yapılan huzur ve güven uygulamalarında 1 hafta içerisinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 11 şahıs ile muhtelif suçlardan aranması olan 2 kişi yakalanarak tutuklandı.

Aksaray’da polis ekiplerince yapılan huzur ve güven uygulamalarında 1 hafta içerisinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 11 şahıs ile muhtelif suçlardan aranması olan 2 kişi yakalanarak tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şubesi ekipleri 1 hafta boyunca kentin çeşitli noktalarında suç ve suçlularla mücadele edilmesi, vatandaşların huzur ve güven duygusunun artırılmasına yönelik denetim gerçekleştirdi. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kentin farklı mahallelerinde, park ve bahçelerde yapılan daraltılmış şok uygulamalar ve planlı çalışmalarda, 3 bin 409 şahsın Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. Yapılan GBT sorgulamalarında çocuğun kasten öldürülmesi, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, iş ve çalışma hürriyetinin ihlali, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçlarından 30 kişinin aranmasının olduğu tespit edildi. Haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 30 şahıstan 11’i şahıs çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklanarak Aksaray Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğüne teslim edildi.

Öte yandan muhtelif suçlara karışan 143 kişi hakkında adli işlem yapılırken, 2 şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Denetimlerde 1 hafta boyunca, 258 araç kontrol edilirken, çalıntı olduğu tespit edilen 2 motosiklet otoparka çekildi. Uygulamalarda, 5 adet ruhsatsız tabanca, 39 adet fişek, 3 adet ruhsatsız kurusıkı tabanca 2 adet fişek, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ile 2 adet fişek ele geçirildi. Ayrıca 7 şahıstan 8,25 gram sentetik kannabionid bonzai maddesi, 7,72 gram esrar maddesi, 10,12 gram metamfetamin maddesi ve 14 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.