Kastamonu’da 18 yıl 9 ay hapis cezası ile aranan şahıs ile ve 15 yıl hapis cezası ile aranan şahıs JASAT dedektifleri tarafından yakalanarak tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Dedektifleri (JASAT) ekipleri tarafından hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde, ’uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama’ suçundan 15 yıl hapis ve 30 bin TL para cezası ile aranan A.K. ile 18 yıl 9 ay hapis ve 37 bin TL para cezası ile aranan S.A., Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde yapılan operasyonla yakalandı.

İşlemleri tamamlanan şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.