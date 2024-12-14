Hatay’ın Arsuz ilçesinde 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı.

Antakya’da trafik kazası : 5 yaralı Antakya’da trafik kazası : 5 yaralı

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarda Arsuz Cumhuriyet Mahallesinde bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçundan 2 yıl 6 ay, işyeri dokunulmazlığını ihlal etme suçundan 10 ay olmak üzere toplamda 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulanan H.T. adlı şahıs yakalandı.

Adli makamlara çıkarılan şüpheli H.T. tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak: iha