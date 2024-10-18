Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda; 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekiplerince Mimar Sinan Mahallesi’nde yaya devriyesi sırasında yapılan kontrollerde; ’Yağma’ suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.Ç.. yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan U.Ç.; tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü’nce yapılan açıklamada; Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi.