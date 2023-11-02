Eskişehir’de jandarma ekiplerinin çalışmaları neticesinde farklı sürelerde hapis cezası bulunduğu gerekçesi ile aranan 55 şahıs yakalandı.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler tarafından, vatandaşın huzur ve güven ortamı içerisinde hayatlarını devam ettirmesi, mevcut kamu düzeninin devamının sağlanması amacıyla çalışma gerçekleştirildi. 25 Ekim ile 31 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde 1 yıldan az hapis cezası bulunan 38 kişi, 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası bulunan 16 kişi ve 5 yıldan fazla hapis cezası bulunan 1 şüpheli yakalandı.

Şahıslar işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.