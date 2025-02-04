Balıkesir’de jandarma ekipleri tarafından yapılan asayiş denetimlerinde hapis cezası bulunan 24 şahıs yakalandı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanması maksadı ile geçtiğimiz bir hafta boyunca asayiş denetimi gerçekleştirdi. 0-5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 16 şahıs, 5-10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 şahıs, 10 yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şahıs, 10 yıl 7 ay cezası bulunan T.K. ve 4 aydır aranan 15 yıl cezası bulunan M.B. isimli şahıslar yakalandı. Yapılan denetimlerde ayrıca, ASAL yakalama kaydı bulunan 232 şahıs, ifadeye yönelik aranan 57 şahıs olmak üzere 311 şahıs yakalandı.