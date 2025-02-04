Balıkesir’de jandarma ekipleri tarafından yapılan asayiş denetimlerinde hapis cezası bulunan 24 şahıs yakalandı.

Balıkesir’de polisten 4 şüpheliye uyuşturucu operasyonu Balıkesir’de polisten 4 şüpheliye uyuşturucu operasyonu

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanması maksadı ile geçtiğimiz bir hafta boyunca asayiş denetimi gerçekleştirdi. 0-5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 16 şahıs, 5-10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 şahıs, 10 yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şahıs, 10 yıl 7 ay cezası bulunan T.K. ve 4 aydır aranan 15 yıl cezası bulunan M.B. isimli şahıslar yakalandı. Yapılan denetimlerde ayrıca, ASAL yakalama kaydı bulunan 232 şahıs, ifadeye yönelik aranan 57 şahıs olmak üzere 311 şahıs yakalandı.

Kaynak: iha