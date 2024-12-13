Balıkesir’de polis ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik gerçekleştirdiği eş zamanlı operasyonlarında hapis cezası bulunan 18 şahsı yakalayarak ceza evine gönderdi.

Balıkesir Valiliği koordinesinde, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü aranan şahısların yakalanmasına yönelik geçtiğimiz gün 07.00 - 20:00 saatleri arasında il genelinde eş zamanlı olarak 86 ekip ve 288 personelin katılımı ile operasyon gerçekleştirdi. Yapılan operasyonlar sonucunda; 10-15 yıl hapis cezası olan 2 şahıs, 05-10 yıl hapis cezası olan 2 şahıs, 0-5 yıl hapis cezası olan 14 şahıs, ifadeye yönelik aranan 30 şahıs olmak üzere toplam 48 aranan şahıs yakalanarak adli mercilere sevk edildi. Yakalanan şahıslardan 18 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.