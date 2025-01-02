Balıkesir’de jandarma ekipleri tarafından yapılan asayiş denetimlerinde hapis cezası bulunan 18 yakalandı.
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, asayiş denetimlerinde; 5 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezası bulunan 15 kişi, 10 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi ve 17 yıl 9 ay cezası bulunan M.P. isimli şahıs olmak üzere 18 şahıs yakalandı. Denetimlerde ayrıca ASAL yakalama kaydı bulunan 143 şahıs ve ifadeye yönelik aranan 62 şahıs olmak üzere toplam 205 şahıs yakalandı.
Kaynak: iha