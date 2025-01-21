Afyonkarahisar’da çeşitli suçlardan hapis cezalarıyla aranan 2 şahıs jandarmanın takibi sonrası yakalandı.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde M.E.’nin herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek sureti ile hırsızlık suçundan 3 yıl 9 ay, O.M.’nin ise kadına karşı basit yaralama suçundan 1 yıl 15 gün hapis cezalarıyla arandıkları tespit edildi. Ardından şahıslar yapılan takip sonrası kent merkezinde yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar jandarmadaki işlemleri sonrası sevk edildikleri mahkemeler tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.