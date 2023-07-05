Bodrum’un koylarından Yalıçiftlik’te hizmet veren Hapimag Sea Garden Resort Bodrum, GES yatırımını devreye aldı. 2 bin 65 panelden oluşan 2 ayrı fotovoltaik yatırımı 1 Mw ve 125 Kw elektrik üretim kapasitesine sahip. Yılda 1,6 milyon Kwh’a yakın enerji üretecek bu sistemlerle tesis, sürdürülebilirlik konusundaki yatırımlarına devam ediyor.

Hapimag Sea Garden Resort Bodrum, yerel, doğal ve sürdürülebilir yaşamı destekleyen çalışmalarını hayata geçirmeye devam ediyor. Ekosisteme saygılı ve sorumlu tüketimi destekleyen uygulamalarıyla sektöre öncülük edenlerden biri olan tesis, ihtiyaç duyduğu elektriği üretmek için harekete geçti. Yeni yatırımla devreye alınan fotovoltaik enerji üretim tesisleri toplam 2 bin 65 panelden oluşuyor. 1 Mw ve 125 kw elektrik üretim kapasitesine sahip olan sistemlerin yılda yaklaşık 1,6 milyon Kwh elektrik üretmesi planlanıyor. Tesisin enerji tüketimini yüzde 25’e varan oranda karşılayacak olan sistemler sayesinde hem enerji giderlerinden önemli ölçüde tasarruf edilecek hem de yenilenebilir kaynakların kullanımı ile karbon ayak izi küçültülerek çevreye sağlanan katkının kapsamı genişletilecek.

“Önceliğimiz çevreyi korumak”

Kuruluşlarından itibaren sürdürülebilir turizme odaklanarak doğa ve toplum için fayda oluşturmaya odaklandıklarına dikkat çeken Hapimag Türkiye, İspanya, Hollanda, Portekiz Operasyonları Ülke Direktörü Kerem Demirkol, “Şirket faaliyetlerinden kaynaklanan kirliliği kaynaktan başlayarak kontrol altına alıyor ve çevresel kirlenmenin azaltılmasına destek veriyoruz. Şirketimizde önceliğimizi her zaman çevre olarak belirliyoruz. Yaptığımız bu yatırımla da çevresel etkilerimizi en aza indirmeyi hedefliyoruz. Fotovoltaik enerji üretim tesislerimizde üreteceğimiz yaklaşık 1,6 milyon Kwh elektrik, yıllık kullanımımızın dörtte biri” açıklamasında bulundu.

Sürdürülebilirlik projeleriyle sektörünün önde gelenlerinden

Özellikle son yıllarda global ve bölgesel gelişmelerin sürdürülebilir enerjinin önemini artırdığına dikkat çeken Demirkol, çevreye yönelik katkı sağlamanın öncelikli hedefleri olduğunu belirterek, mevcut uygulamalarıyla ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi sertifikaları almaya hak kazandıklarının altını çizdi.

Yapılan açıklamaya göre, sürdürülebilirlik konusunda uyguladığı projelerle kendine yeten bir tesis olma yolunda önemli adımlar atan Hapimag Sea Garden Resort Bodrum, Deniz Suyu Arıtma Tesisleri ve atık suların ıslahı ile tekrar kullanımının yolunu açan Atık Su Arıtma Tesislerindeki çalışmalarının yanı sıra kendi kompost gübre üretimini de yapıyor. Deniz Suyu Arıtma Tesisi’nde denizden arıtılan 135 bin metreküp kullanma suyu ve Atık Su Arıtma Tesisi’nde arıtılarak bahçe sulamada kullanılan 122 bin metreküp su ile kaynakları kıt olan bölgeye önemli fayda sağlıyor. Geniş bir alanda ve çeşitli ağaçların oluşturduğu bir ormanın içerisinde kurulu olan tesis, birçok endemik bitki türüne de ev sahipliği yapıyor. Misafirlerinin tüketimi sonrasında kalan atık gıdalar Bodrum Belediyesi’ne gönderiliyor ve kedi/köpek maması yapılıyor. Green Key, Çevreye Duyarlı Tesis - Yeşil Yıldız gibi ödüllere sahip tesis, son olarak da International Sustainability Award’a layık görüldü.