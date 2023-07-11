Spora ve sporcuya verdiği desteği sürdüren Hapimag Sea Garden Resort Bodrum, ikinci kez Beach Masters Plaj Voleybolu Turnuvası’na ev sahipliği yaptı. Profesyonel ve milli sporcuların katılımıyla kıyasıya mücadelenin yaşandığı organizasyonun kazananları, geçen yıl da birinciliği göğüsleyen profesyonel voleybolcular Dilara Yeşil ve Yaren Sencel oldu.

Geçen yıl ilki düzenlenen ve yoğun ilgi gösterilen Hapimag Sea Garden Beach Masters Plaj Voleybolu Turnuvası bu yıl ikinci kez 7-9 Temmuz tarihlerinde düzenlendi. Bu sezon 15 profesyonel voleybolcunun katılımıyla 3 gün süren çekişmeli bir turnuva yaşandı. 2. Hapimag Sea Garden Beach Masters turnuvasında birinciliği geçen senenin de galipleri Dilara Yeşil ve Yaren Sencel aldı. DJ ve Perküsyon şovlar, özel ikramlarla adeta bir festival havasında geçen turnuvada ikinciliği Aysun Alan ve Yağmur Seferbay, üçüncülüğü ise Gizem Kaçar ve Ceren Attila göğüsledi. Misafirlerle elenen voleybolcular arasında düzenlenen maçlarda ise keyifli anlar yaşandı.

Otel, Aquamasters Yüzme Yarışları ve Bodrum Cup Yelken Yarışları gibi organizasyonlara da ev sahipliği yapıyor. Otel ayrıca kendi özel oluşturduğu voleybol turnuvası ‘Beachmasters’ı da geleneksel hale getirmeyi hedefliyor.