Çankırı’da 16 kursiyer hastane afet ve acil durum planı (HAP) uygulayıcı eğitimini başarıyla tamamladı.

Çankırı’da afetlere ilişkin risk ve zarar azaltıcı önlem almalarını, yurt içinde meydana gelen afet ve acil durumlarda sunulacak sağlık hizmetleri konusunda gerekli hazırlıkları önceden yapmalarını ve ilk 72 saat boyunca hastane dışından hiçbir yardım almaksızın kendi kendine yeterli olmalarını sağlamak amacıyla hazırlanan 5 HAP uygulayıcı eğitmeni eşliğinde 16 personele, eğitim verildi. Afetlerde panik yapmadan sağlık hizmeti sunumunun önemini vurgulayarak, yapılan sınavda başarılı olan personellere Çankırı İl Sağlık Müdürü Dr. Hüseyin Sarıkaya tarafından teşekkür ve katılım belgeleri verildi.