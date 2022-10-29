Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 99. yıl dönümü, Kastamonu’nun Hanönü ilçesinde büyük bir coşkuyla kutlandı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 99. yıl dönümü, Kastamonu’nun Hanönü ilçesinde büyük bir coşkuyla kutlandı.

Hanönü’nde Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde bir dizi program düzenlendi. Çelenk sunumu ile başlayan törende Hanönü Çok Programlı Anadolu Lisesi bahçesinde devam etti. Kutlama programında Hanönü Kaymakamı Tolga Değirmenci ve Hanönü Belediye Başkanı Serkan Uçar, vatandaşların ve öğrencilerin bayramını kutladı.

Kutlamalar çerçevesinde düzenlenen kompozisyon, resim ve şiir yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verilmesi ile devam eden kutlamalar, tören geçişi ile sona erdi.

İlçe merkezinde bütün evlere ve iş yerlerine de Türk bayrağı asıldı.