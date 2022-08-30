Törene İlçe Kaymakamı Tolga Değirmenci, Belediye Başkanı Serkan Uçar, STK temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kastamonu’nun Hanönü ilçesinde 30 Ağustos Zaferinin 100. yıl dönümü çerçevesinde tören düzenlendi. Çelenk sunma ile başlayan törende Jandarma Astsubay Çavuş Sevim Sinap, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı. Çelenk sunma töreni sonrası İlçe Kaymakamlığında İlçe Kaymakamı Tolga Değirmenci, tebrikleri kabul etti.

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