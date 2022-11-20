Şırnak’ın Uludere ilçesinin Şenoba beldesinde şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın’ın üzerine şiir yazdığı Hanke Dağları’nda oluşan sis, kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.
Şırnak’ın Uludere ilçesinin Şenoba beldesinde şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın’ın üzerine şiir yazdığı Hanke Dağları’nda oluşan sis, kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.
Uludere ilçesinin Şenoba beldesinde bulunan Hanke Dağları’nı ve Şenoba beldesini süsleyen sis, Hanke’nin zirvesinden fotoğraflandı. Bölgeyi fotoğraflayan
doğasever Mesut Keskin, hafta sonu tatilini değerlendirmek için Hanke’ye çıktığını, yörenin her mevsim farklı güzelliğe büründüğünü, cep telefonu kamerasıyla manzaralar çektiğini söyledi.
Askerlik görevinin büyük bölümü operasyonlar ve terörle mücadele harekatlarında geçen şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın, Özel Kuvvetler Komutanlığında tim komutanı olduğu dönemde görev yaptığı Şırnak’taki Hanke Dağı’na atıfla "Hanke’ye Ağıt" isimli bir şiir yazmıştı. Aydın’ın şiiri şöyle:
"Doksan kişiydik biz o gün
Aç, susuz, uykusuz
Nasır tutmuş ayaklarla
Yürüyorduk kaygusuz
Sis, çamur, kanla, terle
Üzerindeydik bulutların
Ayrım Hanke Yaylası’nda
Yeşerirken umutlarım
Soğuk namlular elimizde
Yürüyorken dağlara
Şehitlerden selam geldi
Savaşan tüm sağlara
Uzaklarım yakınlaştı
İnancımla, davamla
Uyan Hanke geliyorum
Heybetimle, havamla."
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