Yunusemre Belediyesi tarafından Yunus Emre Millet Çarşısı ve Yunus Emre Kültür Parkı’nda kurulan Üreten Eller Mağazaları’nda, hanımların el emeği göz nuru ürünleri uygun fiyata satışa çıkarılıyor.

Sosyal projeleri takdir toplayan Yunusemre Belediyesi, bünyesinde kurduğu hanım lokalleri ve meslek edindirme kurslarında düzenlenen eğitimlere katılan kursiyerler ile evlerinde el emeği göz nuru ürünler yapan hanımların yaptığı, işlediği el emeği ürünler, Yunusemre Belediyesi Üreten Eller Mağazaları’nda satışa sunuluyor. Kursiyerlerin ve hanımların evlerinde yaptığı ürünler pazarlama sorunu yaşamamaları için belediye tarafından satın alınarak mağazalarda satışa çıkıyor. Yunus Emre Millet Çarşısı 1. katında bulunan Üreten Eller Mağazası hafta içi 08.30 - 17.30, Yunus Emre Kültür Parkı’ndaki Üreten Eller Mağazası ise her gün 09.00 - 22.00 saatleri arasında hizmet veriyor. Mağazadaki ürün çeşitliliği ise dikkat çekiyor. Piyasaya göre daha uygun fiyattan satılan el emeği ürünler büyük ilgi görüyor. Üreten Eller Mağazası’nın sayısını 2’ye çıkardıklarını aktaran Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Hanımlarımızın sosyal hayata katılmasını sağlamak, onların hem üretip hem de ekonomilerine katkıda bulunmasını sağlamak için Yunus Emre Millet Çarşısı’nda kurduğumuz Üreten Eller Mağazası’ndan bir tane de Yunus Emre Kültür Parkı’nda açtık. Osmanlı Müzesi’nin karşısında açtığımız, birbirinden güzel eserlerin sergilendiği Üreten Eller Mağazası’na tüm vatandaşlarımızı bekleriz” dedi.

Üreten Eller Mağazası’ndan alışveriş yapan vatandaşlar ise hizmetten büyük memnuniyet duyduklarını söyledi.