Mudanya Belediyesi, el emeği ürünlerin satışına katkı vermek, kadınların çocuklarıyla birlikte sosyal hayata katılmalarını sağlamak amacıyla hayata geçirdiği Hanımeli İmece Evi’ni kadın dayanışma dernekleri ve köy kooperatiflerine açtı. Hanımeli İmece Evi, her hafta bir kadın derneğini ağırlayarak, el emeği ürünleri tüketiciyle buluşturacak.

Mudanya’nın köylerinde yetişen doğal ve organik ürünlerle kadınların el emeği ürünleri alıcısıyla buluşuyor. Kaymakoba, Çınarlı, Çayönü, Dedeköy, Yalıçiftlik ve Göynüklü kadınlarıyla Hanımeli İmece Evi’nde bir araya gelen Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Mudanya’da kooperatifleşmeyi önemsediklerinin altını çizdi. Hanımeli İmece Evi’nin her hafta bir kadın kooperatifine ayrılacağını, konukların her hafta başka bir köyün el lezzetini tadacağını dile getiren Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, “Bu hafta Siği-Kumyaka Köyü Kadınları Dayanışma Derneğimizin emektarlarını ağırlıyoruz. Kooperatif, kadınların tek tek altından kalkamayacağı işleri imece kültürüyle gerçekleştiren mükemmel bir dayanışma kuruluşudur. Birlikten kuvvet doğar. Bu birlikteliğinizi desteklemek de yerel yöneticiler olarak bizlerin görevi. Bu sebeple Hanımeli İmece Evimizi hayata geçirdik” diye konuştu. Başkan Hayri Türkyılmaz’ın eşi Gülbahar Türkyılmaz ise, “Kooperatifçiliğin kökleri Anadolu’nun imece geleneğine uzanır. Bununla birlikte kooperatifçiliğin ilk tohumları genç cumhuriyetin temelleriyle birlikte Atatürk tarafından atılmıştır. Kadınlar istedi mi her şeyi başarır. Kentlerimiz bizlerin emekleriyle güzelleşir, geleceğe taşınır. Elimizi eteğimizi hayattan çekmeye niyetimiz yok. Şimdiden emeklerinize sağlık” diyerek, katkıda bulunan tüm kadınlara teşekkür etti.