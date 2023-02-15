Altunkaya Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya’nın kayınpederi Hanifi Aksoy tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Aksoy’un cenazesi Gaziantep Asri Mezarlık’ta bulunan Şireci Caminde öğlen cenaze namazının ardından göz yaşlarıyla aile mezarlığında toprağa verildi.

Altunkaya Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya’nın kayınpederi Hanifi Aksoy tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Aksoy’un cenazesi Gaziantep Asri Mezarlık’ta bulunan Şireci Caminde öğlen cenaze namazının ardından göz yaşlarıyla aile mezarlığında toprağa verildi.

Geçirdiği rahatsızlık sonucu uzun süredir tedavi gördüğü hastanede vefat eden Hanifi Aksoy kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi. Altunkaya Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya’nın kayınpederi, Gökhan ve Erhan Aksoy’un babaları Hanifi Aksoy yaklaşık bir yıldır tedavi görüyordu. Aksoy’un cenazesine Gaziantep Valisi Davut Gül, Eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün yanı sıra iş ve siyaset dünyasının önde gelen isimleri katıldı. Altunkaya ailesinin taziyeleri Eski Nizip Yolu üzerindeki Altunkaya ailesinin bağ evinde kabul edeceği de öğrenildi.