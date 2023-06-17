Diyarbakır’ın Hani İlçe Belediyesi, 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) girecek öğrencilerin rahat etmeleri için seferber oldu.

Belediye Başkanı İbrahim Lale’nin talimatıyla belediyede tüm izinler kaldırılırken, tüm personeller öğrencilerin sınav saatine yetişebilmesi için caddelerde ailelere rehberlik etti. Ayrıca sabahın erken saatlerinde tüm cadde ve kaldırımlar hijyen hale getirildi, öğrencilerin dikkatinin dağılmaması için esnafa sınav saatinde gürültü yapılmaması için uyarı yapıldı. Belediyeye ait halk otobüsü ücretsiz sefer yaparken, belediyenin kiraladığı 4 minibüs de öğrencileri sınavın yapılacağı okullara taşıdı.

Belediye Başkanı İbrahim Lale, “Öğrencilerimiz için tüm belediye personelimiz sahada, görev başında. Ulaşım, öğrenci ve velileri için ücretsiz. Öğrencilerimize üstün başarılar diliyorum, Allah zihin açıklığı versin” dedi.