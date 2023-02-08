Alınan bilgiye göre Diyarbakır’dan Hani’ye seyir halinde olan ve içinde Hani Belediye Başkanı İbrahim Lale’nin bulunduğu araç, Çardaklı Mahallesi mevkiinde kontrolden çıkarak taşlık araziye uçtu. Yol kenarındaki set halindeki taşlara çarparak duran araçta ağır hasar oluşurken, Lale kazadan yara almadan kurtuldu. Kullanılamaz hale gelen araç, çekici ile sanayiye kaldırıldı.

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