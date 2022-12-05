Menteşe Belediye Tiyatrosu tarafından ücretsiz olarak sahnelenecek olan ‘Hangisi Babası’ isimli komedi türündeki oyun, 6 Aralık 2022 Salı günü saat 20.00’de Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezinde tiyatro severler ile buluşacak.

Menteşe Belediye Tiyatrosu tarafından ücretsiz olarak sahnelenecek olan ‘Hangisi Babası’ isimli komedi türündeki oyun, 6 Aralık 2022 Salı günü saat 20.00’de Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezinde tiyatro severler ile buluşacak.

Aynı anda iki karısıyla, iki ayrı evliliği sürdüren bir taksi şoförünün birbirinden habersiz iki çocuğunun tanışmasını ve sonrasında yaşanan olayları anlatan komedi türündeki oyunun tiyatro severler tarafından büyük bir beğeniyle izlendiğini ifade eden Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, “Halkımızın her kesimine hitap eden projeleri hayata geçirmeye devam ediyoruz. Kültür sanat faaliyetlerimiz çerçevesinde Menteşe Belediye Tiyatromuz tarafından oynanan Hangisi Babası oyununu daha önce farklı illerde ve ilçelerde de sahneleyerek tiyatro severlerin büyük beğenisi kazanmıştık. Tüm vatandaşlarımızı çok eğlenceli olan bu oyunumuzu izlemeye davet ediyorum” dedi.