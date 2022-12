Menteşe Belediyesi tiyatro oyuncularının sahnelediği ‘Hangisi Babası’ adlı tiyatro oyunu Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi ve Muğla Sıtkı Koçma Üniversitesi AKM’de izleyicisiyle buluştu.

Menteşe Belediyesi tiyatro oyuncularının sahnelediği ‘Hangisi Babası’ adlı tiyatro oyunu Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi ve Muğla Sıtkı Koçma Üniversitesi AKM’de izleyicisiyle buluştu.

İki perdelik komedi oyunu salonu dolduran tiyatro severlere 2 saat boyunca kahkaha dolu anlar yaşattı. Yazar Ray Conney’in kaleme aldığı, yönetmenliğini Önder Çakır’ın yaptığı komedi türündeki iki perdeden oluşan oyun seyirciyi kahkahaya boğdu.

İki karısıyla iki ayrı evliliği sürdüren bir taksi şoförünün birbirinden habersiz iki çocuğunun tanışması ve sonrasında yaşananları anlatan oyun izleyicilerden tam not aldı. Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, 6 Aralık’ta Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi’nde, 12 Aralık’ta Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi AKM’de sahnelenen oyunu izleyen ve salonu dolduran tiyatro severlere teşekkür etti. Başkan Gümüş; “Belediye olarak asli görevlerimiz dışında kültür ve sanat içerikli pek çok proje üretiyoruz. Kurduğumuz belediye tiyatromuz ile halkımızın her kesimine hitap eden tiyatro oyunları sahneliyoruz. Belediye tiyatromuz aynı zamanda bir okul gibi de hizmet veriyor. Her yaş grubundan pek çok öğrencimiz tiyatro sanatını oyunculuğu öğreniyor. Sahne önü ve sahne arkasında görev yapan ekibi kutluyorum. Kent-üniversite entegrasyonunda kültür ve sanat faaliyetlerinin etkili olduğunu düşünüyor, bu nedenle bu tür etkinlikleri çok önemsiyoruz. Bu konuda girişimlerimiz devam ediyor. Bilindiği gibi çok kısa süre önce Menteşe Belediyesi Gençlik Merkezi (MEGEM) üniversiteli öğrencilere hizmet vermeye başladı. MEGEM’de öğrencilerimizin ve kursiyerlerimizin dans, spor ve çeşitli aktiviteleri yapabileceği bir salon, tiyatro kursları, prova odalarımız, bilgisayarlı ücretsiz internet erişimli çalışma odaları, geçici konaklama ve misafir odaları, çamaşırhane, elele butik mağazası, öğrenci kardeşlerimizin ikametgâhlarını Menteşe’ye almaları için başlattığımız uygulama ofisimiz de var. Tüm üniversiteli öğrencilerimizi bu hizmetlerimizden faydalanmaya davet ediyorum” dedi.