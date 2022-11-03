Emekli Emniyet Müdürü Hanefi Avcı; Fethullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz’da kendini yok ettiğini söyleyerek; "Bu örgüt erimeye mahkum. Elbette devasa bir yapı, devam edecektir, örgütlenecektir, yer altında bir takım teşkilatlar kuracaktır, yöntemler geliştirecektir. Ama ne yaparsa yapsın ayakta kalamayacaktır" dedi.

Emekli Emniyet Müdürü Hanefi Avcı; Fethullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz’da kendini yok ettiğini söyleyerek; "Bu örgüt erimeye mahkum. Elbette devasa bir yapı, devam edecektir, örgütlenecektir, yer altında bir takım teşkilatlar kuracaktır, yöntemler geliştirecektir. Ama ne yaparsa yapsın ayakta kalamayacaktır" dedi.

Katıldığı bir televizyon programında gündeme dair açıklamalarda bulunan Emekli Emniyet Müdürü Hanefi Avcı; FETÖ’nün 15 Temmuz’da kendi kendini yok ettiğini söyledi. Devasa bir yapının yıkılmasının zaman alacağını ancak ayakta kalamayacağını belirten Avcı; "Benim nazarımda aslında o iş bitti. Bitti derken kökünde bitmedi ama FETÖ bitme doğrultusunda yola girdi. Bu örgüt kendi yaptığı hatayla 15 Temmuz’da kendini yok etti. Türkiye’de hiç kimse bu örgütü savunamaz, bu örgütün tabanı da savunamaz. Ama bu günün şartlarında yurt dışına kaçanların yaşayabilmesi için bunlara ihtiyacı var, bu işe karışmış insanlar bu örgüte ihtiyaç duyuyorlar. Kala kala bu örgütün yöneticileriyle bu örgütten beslenen, suça karışmış insanlar kalacaktır. Türk insanı iyi niyetle gidiyor; çünkü bir kısmı İslamla, bir kısmı da menfaati vardı. Böylesi bir ortamda ayakta kaldılar. Ama o noktada dururken hükümete darbe yapmaya kalkınca, devleti ele geçirmeye kalkınca vatandaş dedi ki ’dur’. Bir anda karşı çıktı. Bir örgüt bir günde yıkılmaz, zamana yayılır., yüzbinlerin dahil olduğu bir örgütü varsayarsanız. Bu örgüt erimeye mahkum. Elbette devasa bir yapı, devam edecektir, örgütlenecektir, yer altında bir takım teşkilatlar kuracaktır, yeni yöntemler geliştirecektir. Ama ne yaparsa yapsın ayakta kalamayacaktır" diye konuştu.