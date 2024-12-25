Tüm kayak merkezlerini kar kalınlığında geride bırakan Handüzü Yaylası snowboardçular için cazibe merkezi oldu.

Yılın ilk kar yağan bölgelerinden olan Rize’nin Güneysu ilçesine bağlı Handüzü Yaylası 180 santimetreyi bulan kar kalınlığı ile Türkiye’deki bütün kayak merkezlerini geride bıraktı. Son dönemde Kış Sporları Merkezi haline gelen yaylada kar botlarıyla gezen vatandaşlar eşsiz doğanın tadını çıkarıyor. Kar kalitesi nedeniyle snowboardçuların da ilgi odağı olan yaylada sporcular hem sporunu yapıyor hem de doğanın tadını çıkartıyor.