Rize’nin Güneysu ilçesinde bin 800 rakımdaki Handüzü Yaylası, kar kalitesi ile kayakçılarında ilk kar antrenmanını yapması için vazgeçilmez bir alan oldu.

Rize’nin Güneysu ilçesine yaklaşık 45 dakika uzaklıktaki Handüzü Yaylası eşsiz güzelliği ve şehre yakınlığı ile tüm dikkatleri üzerine çekmeye başlamıştı. Öyle ki Handüzü Yaylası’ndan Kıble Dağı Doğa Parkı’na, Çağrankaya Yaylası’na, Kandemirler Yalası’na ve Kanboz Yaylası’na ulaşmak da mümkün olduğu için Güneysu’nun bütün yaylalarını görmek isteyen herkes için de cazibe merkezi haline geldi.

Bahar ve yaz aylarında düzenlenen Dağ Bisikleti Şampiyonaları’nın da gerçekleştiği Handüzü Yaylası’nın bir özelliği de karın yağması ile ön plana çıktı. Ekim ayının 19’unda ilk düşen karın erimemesi hatta üzerine eklenerek devam etmesi, ayrıca kar kalitesinin de ön plana çıkması nedeniyle artık Handüzü Yaylası kayakçılara da ev sahipliği yapmaya başladı.

Güneysuspor bünyesindeki 30 öğrenci Handüzü Yaylası’nın bu özelliğini fırsata çevirerek Türkiye Şampiyonası’na hazırlanıyor. Güneysu Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Kayak Antrenörü Ayşenur Duman Çetinkaya eşliğinde Handüzü’ndeki ortamı değerlendiren 30 sporcudan 10’u bu yıl gerçekleşecek Türkiye Şampiyonası’nda yarışacak.

Güneysu’da ve Rize Merkez’de yaşayan gençlerin Handüzü’ndeki bu kar fırsatından yararlanması için bir oluşum kurulduğunun altını çizen Antrenör Ayşenur Duman Çetinkaya, "Hedefimiz büyük. Birkaç sporcudan madalya bekliyoruz. Umarım almayı başarırız. Şimdi burada yeni bir oluşum var. Biz de bu yeni oluşumun içerisine girmek için geldik. Burada temellerini atmak bize onur ve gurur veriyor. Bu yeni oluşuma Sayın Valimiz, Kaymakamımız, Belediye Başkanımız hepsi çok destek veriyor. Biz de onlarla birlikte bu yolda yürüdüğümüz için çok mutluyuz” ifadelerini kullandı.

Güneysu ilçesine 17 kilometre uzaklıktaki Handüzü Yaylası’nın denize yakın olmasına rağmen Türkiye’de ilk kar yağan bölgelerin başında geldiğine vurgu yapan Çetinkaya, bu durumun kayakçılar için bir avantaj olduğunu dile getirdi. Ayşenur Duman Çetinkaya, "Handüzü Yaylası Türkiye’de kar yağan ilk yerlerden birisi. Burada kar kolay erimediği için bütün Türkiye’deki kayakçılar ve dünyadaki kayakçılar için çok büyük bir avantaj. İlk kar antrenmanlarını yapmak isteyen Türkiye Kayak Federasyonu Olimpik ve milli takımı burada şu anda kamp yapıyor. Handüzü Yaylası’nın gelecekte Türkiye’de kayağın en iyi merkezlerinden biri olacağına inanıyoruz ve biz de gelişmesi için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız” şeklinde konuştu.