Şile Belediyesi tarafından düzenlenen Yaz Boyu Festivali’nde Ağva meydanında konser veren ünlü şarkıcı Hande Yener, sahne performansı ve şarkıları ile Ağva’yı salladı.

Şile Belediyesi tarafından düzenlenen Yaz Boyu Festivali’nde Ağva meydanında konser veren ünlü şarkıcı Hande Yener, sahne performansı ve şarkıları ile Ağva’yı salladı.

Şile Belediyesinin düzenlediği konser etkinliklerinde 12 Ağustos Cuma akşamı Ağva’da binlerce hayranının karşısına çıkan Hande Yener, yeni şarkısı ‘’İyi Ya’’ ile konserine start verdi. Soluksuz devam eden konserine sevilen şarkılarıyla devam eden sanatçı, göz kamaştıran sahne performansı ile de dinleyicilerden tam not aldı. Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı’nın şile bezinden oluşan hediye sepeti hediye ettiği Hande Yener, kendisine hediye edilen el dokuması fuları takarak, “Çocukluğumun anısı olan şile bezini çok seviyorum. Biz şile bezi elbiselerle büyüdük” dedi.

Konserinin devamında da fularla performans sergileyen Hande Yener, sahnedeki samimi tavırları ve performansı ile Ağva’da kendini dinlemeye gelenlere unutulmaz bir gece yaşattı.