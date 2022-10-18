Red Bull tarafından Türk voleybolunun son dönemde yetiştirdiği en büyük yıldızlardan biri olan Hande Baladın için hazırlanan ‘Hande Gibi Smaçla’ oyununda kazanan belli oldu. İlk kez bir Türk voleybolcu için hazırlanan Hande Gibi Smaçla oyunu, yedi hafta boyunca 21 bin 807 kişi tarafından oynandı.

Red Bull tarafından Türk voleybolunun son dönemde yetiştirdiği en büyük yıldızlardan biri olan Hande Baladın için hazırlanan ‘Hande Gibi Smaçla’ oyununda kazanan belli oldu. İlk kez bir Türk voleybolcu için hazırlanan Hande Gibi Smaçla oyunu, yedi hafta boyunca 21 bin 807 kişi tarafından oynandı.

Red Bull tarafından Türk voleybolunun son dönemde yetiştirdiği en büyük yıldızlardan biri olan Hande Baladın için hazırlanan ‘Hande Gibi Smaçla’ oyununda kazanan belli oldu. Oyunu oynayanlar, yedi hafta boyunca ‘smaç, servis ve manşet’ aşamalarını tamamladıktan sonra elde ettikleri skoru kaydetti. İlk kez bir Türk voleybolcu için hazırlanan Hande Gibi Smaçla oyunu, yedi hafta boyunca 21 bin 807 kişi tarafından oynandı.

Her hafta puan tablosunda en yüksek skoru elde eden üç kişi, Red Bull Shop’tan hediyeler kazandı. Yedi haftanın sonunda 5.177.802 puanla en yüksek skora ulaşan Songül Ersoy, yarışmanın kazananı oldu. Ersoy, Red Bull sporcusu Hande Baladın’la tanışma ve özel alanda maç izleme şansına sahip olacak.