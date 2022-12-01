Red Bull tarafından Türk voleybolunun son dönemde yetiştirdiği en büyük yıldızlardan biri olan Hande Baladın için hazırlanan ‘Hande Gibi Smaçla’ oyununun kazananı ödüllerine kavuştu. Hande Gibi Smaçla oyunu, yedi hafta boyunca 21 bin 807 kişi tarafından oynanırken, 5.177.802 puanla en yüksek skora ulaşan Songül Ersoy yarışmanın kazananı oldu. Ersoy, Hande Baladın’la da tanıştı.

Red Bull tarafından Türk voleybolunun son dönemde yetiştirdiği en büyük yıldızlardan biri olan Hande Baladın için hazırlanan ‘Hande Gibi Smaçla’ oyununun kazananı ödüllerine kavuştu. Hande Gibi Smaçla oyunu, yedi hafta boyunca 21 bin 807 kişi tarafından oynanırken, 5.177.802 puanla en yüksek skora ulaşan Songül Ersoy yarışmanın kazananı oldu. Ersoy, Hande Baladın’la da tanıştı.

Red Bull sporcusu Hande Baladın’ın, ‘Hande Gibi Smaçla’ oyununun kazananı ödüllerine kavuştu. İlk kez bir Türk voleybolcu için hazırlanan Hande Gibi Smaçla oyunu, yedi hafta boyunca 21 bin 807 kişi tarafından oynanırken, 5.177.802 puanla en yüksek skora ulaşan Songül Ersoy yarışmanın kazananı oldu. Ersoy, Sultanlar Ligi’n oynanan Eczacıbaşı - VakıfBank karşılaşmasını özel alandan izleme şansına sahip olurken, maçın ardından Hande Baladın’la da tanıştı.

Üç etapta da başarı gerekiyor

Yedi haftalık yarışma sona erdi ama ‘Hande Gibi Smaçla’ oyunu hem bilgisayar hem de mobil cihazlar üzerinden oynanabiliyor. Smaç, manşet ve servis etaplarında oluşan oyunda yüksek puana ulaşabilmek için üç bölümde de başarılı olmak gerekiyor.