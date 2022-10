“Gençlik Köprüsü Türkiye-Almanya" programı çerçevesinde Nilüfer’de buluşan Türk ve Alman gençler, göç, kimlik, Türk-Alman ilişkilerini ele alan “Türkland” isimli multimedya okuma performansını birlikte izledi.

“Gençlik Köprüsü Türkiye-Almanya" programı çerçevesinde Nilüfer’de buluşan Türk ve Alman gençler, göç, kimlik, Türk-Alman ilişkilerini ele alan “Türkland” isimli multimedya okuma performansını birlikte izledi.

Nazım Hikmet Kültürevi, Türk-Alman ilişkilerini ve farklı kültürler içerisinde kimlik arayışına ışık tutan Türkland adlı multimedya okuma performansına ev sahipliği yaptı. Performansı, We Are Here Together Projesi “Gençlik Köprüsü Türkiye-Almanya" programı doğrultusunda Nilüfer Belediyesi’nin kardeş kenti Hanau’dan gelen konukları da Nilüferli gençlerle birlikte izledi.

Dilşad Budak Sarıoğlu’nun kendi hikayesini anlattığı romanından uyarlanan multimedya okuma performansı Türkland, mizahi bir üslupla göç, kimlik, Türk-Alman tarihi ve ilişkileri gibi kavramları ele alıyor. Yönetmenliğini İrem Aydın’ın üstlendiği oyunda Dilşad Budak Sarıoğlu’na sahnede Ilgıt Uçum eşlik etti. Almanya’nın 15 şehrinde izleyiciyle buluşan Türkçe dilinde ve Almanca üst yazıyla sahnelenen oyun izleyenlerden alkış aldı.

Bir saati aşkın oyun sonunda Dilşad Budak Sarıoğlu ve Ilgıt Uçum’un katılımıyla söyleşi gerçekleşti. Projede kendi hayatından kesitler sunduğunu vurgulayan Dilşad Budak Sarıoğlu, “Türkland aslında göç konusu örneğinde zaman ve coğrafya ötesi bir insanlık sorununu anlatmaya çalışıyor. ‘Arada kalmışlığı, ait olamamayı’ hiç deneyimlememiş bir insan var mıdır bu dünyada? Birbirimizi ötekileştirmek için o kadar çok bahanemiz var ki, hiç kimse bir gün bir yerlerde ötekileştirilmekten kaçamıyor. Biz seyircilerimizle insanlığın bu ortak deneyiminde buluşuyoruz. Ben de iki kültür arasında yaşamış biri olarak duygularımı kaleme aldım. Almanya’da yaptığım politik mücadeleler üzerine Türkiye’ye yerleştim. Ancak çok zorlandım adapte olmak için. Yıllarca yaşananları ve birikimleri oturup yazdım. Kendimi gözden geçirmek için kaleme sarılırken, konu toplumsal açıdan bakışa doğru gitti. Yazdıkça hem kendimi daha iyi anlıyordum, hem de bilmeyenlere bizi anlatıyordum. Türkland aslında göç konusu örneğinde zaman ve coğrafya ötesi bir insanlık sorununu anlatmaya çalışıyor” dedi.

Gecenin sonunda Nilüfer Belediyesi Başkan Yardımcısı Zafer Yıldız, oyuncular Ilgıt Uçum ve Dilşad Budak Sarıoğlu’nu performanslarından dolayı kutlayarak teşekkür etti.