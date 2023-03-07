Safranbolu Belediyesi, Bilkent Üniversitesi Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Mimarlar Odası ve Tarihi Kentler Birliği’nin iş birliğiyle hayata geçirilen "Han Arkası Projesinde" çalışmalar devam ediyor.

Safranbolu Belediyesi, Bilkent Üniversitesi Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Mimarlar Odası ve Tarihi Kentler Birliği’nin iş birliğiyle hayata geçirilen "Han Arkası Projesinde" çalışmalar devam ediyor.

Tarihi Çarşı bölgesinin çehresini değiştirecek olan ve Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması’nda, "En İyi Proje Ödülüne" de layık görülen projede hızla ilerleyen çalışmaları değerlendiren Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, iki bölümden oluşacak çalışmanın birinci bölümünün cephelerin boyanarak daha temiz bir görüntüye kavuşması, ikinci bölüm ise sokak sağlıklaştırması ve yayalaştırmayla ilgili işlerin tamamlanması olduğunu söyledi.

Projenin tamamlanmasıyla Tarihi Çarşı ve Akçasu Mahallesi’nin önemli bir cazibe merkezi olacağını vurgulayan Köse, "Bu alanda yöresel ürünlerimizin satıldığı bir pazar alanımız yer alacak. Çalışmalarımızı esnafımız mağdur etmeden sürdürüyoruz. Proje de kentsel sit sınırları içerisinde bulunan bu özgün alanı, tarihi değerlere saygı göstererek estetik müdahalelerle yeniden kurgulamak; alanın geçmişten getirdiği izleri, yerel ve ulusal ölçekte pekiştirmek ve korunmasının önemini alanda yer alan bir kısmı açık bir kısmı kapatılmış olan Akçasu Deresi’ni rehabilite ederek bir peyzaj değeri olarak kamu kullanımına sunmak, mevcut yeşil dokusu ve doğal değerleri korumak önceliğimiz" diye konuştu.