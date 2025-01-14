Nazilli Belediyesi, Hamzallı Mahallesi’nin yarım asırlık yol sorununu çözdü. Her yağmurda çamur deryasına dönen ve mahalle halkını canından bezdiren yol, parke taşlarıyla kaplanarak kullanılabilir bir hale getirildi.

Şehir merkezine yalnızca 5 kilometre mesafede olmasına rağmen 50 yıldır çözüm bekleyen yol, Belediye Başkanı Tetik’in girişimiyle kısa sürede tamamlandı. Vatandaşların günlük yaşamını zorlaştıran çamurlu yol artık tarih oldu.

Mahalle sakinleri, yıllardır süren çamur eziyetinin sona ermesinden duydukları mutluluğu; “Her yağmurda çizme giymek zorundaydık. Evden çıkmak bile işkenceydi. Şimdi ise ev terliğiyle bile dışarı çıkabiliyoruz. Başkanımızdan Allah razı olsun" sözleriyle dile getirdi.