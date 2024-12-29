Edirne'de Keşan Ticaret ve Sanayi Odası’nın (TSO) Tarım Komisyonu, Hamzadere Bölgesi’nin tarım potansiyeli üzerine gerçekleştirdiği toplantıda Hamzadere tarımı için yol haritası belirlendi.Süleyman BEZBAŞ / EDİRNE (İGFA) - Keşan Ticaret ve Sanayi Odası’nın (TSO) Tarım Komisyonu, Hamzadere Bölgesi’nin tarım potansiyeli üzerine önemli bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıya, Keşan TSO Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Anbarcı, Meclis Üyeleri Onur Güven ve Tayfun Korucu, Genel Sekreter Yardımcısı Kadir Can Tunç ile Proje Sorumlusu Mehtap Pelin Konar katıldı.

Toplantının gündemi, Hamzadere Bölgesi Tarımının Geleceği Sorunlar, Çözümler ve Stratejiler 2024 Yılı Değerlendirmesi ve 2025 Yılı Beklentileri başlığı altında şekillendi. Üye ziyaret planlarının detaylandırıldığı görüşmede, bölgedeki tarımsal ihtiyaçlar ve talepler masaya yatırıldı.

2024 yılının değerlendirilierek, 2025 yılına yönelik beklentiler tartışıldığı toplantıda Keşan TSO, üyelerinin istek ve ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceğini vurgularken, bölgenin tarımsal gelişimine yönelik projelerin de önemine dikkat çekti.