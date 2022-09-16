Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Taha Akgül ile birlikte Dünya Güreş Şampiyonası’nda 4. altın madalyalarını aldıklarını söyleyerek, "Biz millet olarak onur ve gurur duyduk. Türk sporu yeniden diriliş, yeni varoluşunu gösteriyor. Son zamanlardaki alınan madalyaları da görüyorsunuz. Bunlar sürekli artarak büyüsün istiyoruz" dedi.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Taha Akgül ile birlikte Dünya Güreş Şampiyonası’nda 4. altın madalyalarını aldıklarını söyleyerek, "Biz millet olarak onur ve gurur duyduk. Türk sporu yeniden diriliş, yeni varoluşunu gösteriyor. Son zamanlardaki alınan madalyaları da görüyorsunuz. Bunlar sürekli artarak büyüsün istiyoruz" dedi.

Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da devam eden Dünya Güreş Şampiyonası’nı yerinde takip eden Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Milli güreşçileri tebrik eden Yerlikaya, "Bu buradaki 4. altın madalyamız. Burhan’ı, Rıza’yı, Yasemin’i, Taha’yı tebrik ediyoruz. Biz millet olarak onur ve gurur duyduk. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere emeği geçen federasyonlarımıza, hocalarımıza, antrenörlerimize çok teşekkür ediyoruz. Türk sporu yeniden diriliş, yeniden varoluşunu gösteriyor. Son zamanlardaki alınan madalyaları da görüyorsunuz. Bunlar sürekli artarak büyüsün istiyoruz. Herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştu.